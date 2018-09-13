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Мошенник уговорил директора музея Солженицына вложиться в алмазные рудники

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У директора музея-квартиры писателя Александра Солженицына, который должен открыться в центре столицы к концу года, обманом выманили 12 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, гражданин Армении 1984 года рождения убедил директора музея выгодно инвестировать деньги в алмазные рудники. 23 апреля 2018 года в салоне своей машины на Зубовском бульваре потерпевший передал мошеннику 12 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.

В декабре 2017 года на Тверской улице установили памятную табличку в честь 99-й годовщины со дня рождения Александра Солженицына. Мемориальную квартиру писателя планируется открыть в этом же месте к декабрю 2018 года.

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