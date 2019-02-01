Московская студентка пришла в библиотеку и получила удар током

В столичной библиотеке одну из посетительниц ударило током. Об этом в четверг, 7 февраля, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 6 февраля в Государственной публичной исторической библиотеке России. 18-летней первокурснице Высшей школы экономики понадобилась помощь медиков после того, как она выдернула из розетки зарядку от ноутбука и почувствовала удар током в левую руку.

Девушка решила обратиться в травмпункт по месту жительства, где ей посоветовали направиться в городскую больницу. Врачи не обнаружили угрозы здоровью пациентки. По данным издания, пострадавшая намерена сообщить о произошедшем администрации библиотеки, чтобы в учреждении проверили все розетки.