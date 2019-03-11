Московские автобусы ускорились

Столичные автобусы стали функционировать быстрее благодаря новой маршрутной сети «Магистраль», которая была запущена в городе более двух лет назад. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«Транспорт стал приходить в три раза быстрее, и появилась хорошая альтернатива метро», — говорится в записи.

Градоначальник также подчеркнул, что с начала работы новых маршрутов, соединивших центр города с отдаленными районами, ими воспользовались 320 миллионов пассажиров.

Система «Магистраль» была запущена в октябре 2016 года. В рамках программы была проведена реорганизация маршрутов магистрального, межрайонного и социального значения. В частности, были изменены прямые маршруты, связывающие центр Москвы и другие районы, а также организована сеть дополнительных маршрутов в пределах Центрального административного округа.

В декабре прошлого года сообщалось, что средняя скорость движения общественного транспорта в Москве выросла на два процента и составила 15,7 километра в час. Предполагается, что увеличению скорости движения способствовал отказ от турникетов, расширение выделенных полос, а также появление новых маршрутов движения.