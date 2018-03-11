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Московские бездомные пришли голосовать на вокзал

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Граждане без регистрации и постоянного места жительства пришли отдать свой голос на избирательный участок, который работает на Казанском вокзале Москвы, сообщает РИАМО.

На Казанском вокзале специально для бездомных был организован участок №4003. На месте проведения голосования дежурят сотрудники полиции, у входа расположены рамки металлоискателей. Как отмечается, голосование проходит в штатном режиме, обстановка на участке в настоящее время спокойная.

«Я голосую за президента, который может построить в нашей стране светлое будущее. Я в это верю и считаю, что у нас мощный рывок вперед», — рассказал один из проголосовавших Игорь. Другой из избирателей по имени Иван заявил, что если никак не проявлять свою гражданскую позицию, то «ничего не получится».

Всего в столице открыто более 3,6 тысячи избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00.

18 марта в России проходят выборы президента. В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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