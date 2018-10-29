Московские центральные диаметры приобрели очертания

На двух первых Московских центральных диаметрах (МЦД) будет более 40 пересадок на станции метро, Московское центрально кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На МЦД-1 будет 12 станций, с которых можно будет пересесть на 12 станций метро, две станции Московского центрального кольца и шесть радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД). А на МЦД-2 будет 15 станций с пересадками на 13 станций метро, семь станций радиальных направлений МЖД и на две станции МЦК , — сообщили в департаменте.

График работы МЦД будет таким же, как и у метро, — с 05:30 до 01:00. Кроме того, на МЦД будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном городском транспорте Москвы. Пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка».

До 2023 года в столице планируется запустить еще несколько диаметров.