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Московские детсады «превратились» в крематории

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Несколько детских садов в Москве стали крематориями. Так дошкольные учреждения отображаются на картах Google. Внимание на это обратила «Вечерняя Москва».

Судя по картам, заведение, расположенное в доме 18 во 2-м Павловском переулке называется «Крематорием живых русских детей № 1234»

Причина смены названий пока не установлена.

Житель Москвы, чей ребенок ходит в один из таких детских садов, намерен подать на Google в суд. «Проблема заключается в том, что на картах Москвы многие детские сады, в том числе и тот, куда ходит мой ребенок, обозначены в качестве Детских крематориев. Обнаружилось это на ночь глядя, когда Google выдал запрос: Вы были в детском крематории? Расскажите, как там. У жены случилась натуральная истерика», — написал он на своей странице в «Живом Журнале».

В декабре 2018 года пользователи Google Maps по всему миру заметили, что сервис обозначает некоторые отели с помощью значка свастики. Они появились над зданиями в Лондоне, Дублине и гостиницах в американских городах.

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