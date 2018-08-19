Московские дороги перекрыли из-за бегунов

В Москве перекрыли несколько набережных из-за начавшегося полумарафона. Ограничения движения будут действовать до 13:30, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным информационного центра транспортного комплекса столицы, закрыты улица Лужники, Лужнецкая и Фрунзенская набережные, Крымский и Большой Москворецкий мосты, Пречистенская набережная, улица Ленивка, Москворецкая набережная, а также улицы Болотная и Балчуг, Васильевский спуск, Софийская и Дербеневская набережные.

Кроме того, во время забега будут изменены маршруты наземного транспорта.

Полумарафон — дисциплина легкой атлетики, представляет собой забег на дистанцию, вдвое меньшую марафонской (42 км 195 метров) — 21 км 97,5 метров. Как правило, такие соревнования проводятся на шоссе.