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Московские дороги подготовили к нашествию школьников

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Транспортная структура в Москве полностью готова к началу нового учебного года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Александра Ходакова.

«Транспортная инфраструктура готова», — сказал он и уточнил, что ЦОДД продолжает работу по обеспечению безопасности людей на дорогах. «Более активно эта работа проводится перед началом нового учебного года, а так она проводится без остановки», — добавил Ходаков.

По его словам, особое внимание уделяется безопасности подходов и подъездных путей к школам, устанавливаются светофоры и лежачие полицейские.

День знаний — праздник, вместе с которым обыкновенно начинается новый учебный год, отмечается 1 сентября. Однако в этом году учебный год в Москве начнется в понедельник, 3 сентября, так как 1 сентября приходится на субботу.

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