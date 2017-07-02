Московские дороги превратятся в каток

К середине рабочей недели в столичный регион придет похолодание, в Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра России.

Понижение температуры начнется с четверга, 13 декабря. «В Москве и области температура в течение суток 13 декабря составит 0 – минус 5 градусов. Пройдет снег. Осторожно! На дорогах гололедица, местами сильная», — предупредили синоптики.

Похолодает и к выходным: 15 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью минус 10-5 градусов, днем минус 8-3. 16 декабря морозная погода сохранится, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег.