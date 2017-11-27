Московские дятлы перестали бояться людей

Жители Пресненского района Москвы заметили пестрого дятла, сидящего на уровне человеческого роста на дереве прямо во дворе дома в Волковом переулке. По словам орнитологов, подобное поведение птицы указывает на то, что она успела адаптироваться к жизни среди людей и перестала их бояться, сообщает «МК.ru» в пятницу, 1 декабря.

Как рассказал изданию директор госпиталя птиц Владимир Романов, обычно московские дятлы предпочитают жить в парковых зонах и в центр города наведываются редко. Однако с приходом холодов кормовая база в парках оскудевает, птицам приходится чаще бывать в жилых кварталах, чтобы обеспечить себя пропитанием. Обычно дятлы выбирают во дворе дерево и выискивают в его стволе насекомых, а после возвращаются обратно в парки.

Специалисты отмечают, что зима является прекрасным периодом для наблюдения за этими птицами: в теплое время года они скрываются на верхних ярусах крон деревьев, и заметить их сложно.

На территории столицы встречаются несколько видов дятлов: большие, малые и средние пестрые дятлы, а также желны, сирийские, белоспинные, зеленые, седоголовые дятлы.

В ноябре сотрудники Мосприроды обнаружили на территории Серебряного Бора желну, или черного дятла, который является самым крупным в России. В ведомстве отметили, что за последние годы популяция черного дятла в Подмосковье выросла, что отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса.