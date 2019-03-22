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Московские кафе с животными окажутся под угрозой закрытия

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В столице могут закрыть зоокафе ввиду принятия новых требований к содержанию животных. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, передает во вторник, 26 марта, агентство «Москва».

«Планируется, в частности, принять два нормативных акта — использование животных в предпринимательской деятельности и использование животных в зрелищных мероприятиях», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, будут откорректированы нормы и требования к условиям содержания животных и запрету их содержания. «Это же не просто кафе, оно создано, чтобы люди приходили, смотрели, использовали», — добавила Зотова.

Сообщается, что в Госдуме также состоятся нулевые чтения для обсуждения перечня дополнений к закону об ответственном обращении с животными. В частности, речь в документах идет о создании муниципальных приютов и требованиях к лицензированию цирков и зоопарков.

30 января сообщалось о том, что пользователи Instagram пожаловались на неподобающие условия содержания мопсов в одном из столичных зоокафе, громкую музыку и отсутствие необходимой ветеринарной помощи. Полиция нарушений не выявила, а в местной ветклинике собак признали здоровыми.

После этого московские зоозащитники заявили, что намерены бороться за закрытие кафе и попытаются привлечь внимание к проблеме. В результате столичное управление Роспотребнадзора временно приостановило деятельность заведения из-за ряда выявленных нарушений.

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