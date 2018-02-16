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Московские морозы достигнут дна

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В Москву придут арктические морозы, температура опустится значительно ниже нормы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«На следующей неделе мы достигнем дна морозного колодца. Особенно во вторник [27 февраля], когда под утро будет минус 23 — 27 градусов арктического холода», — сказал синоптик. Он добавил, что днем в тот же день столбики термометров будут показывать минус 15-20 градусов.

По словам Тишковца, такая температура в феврале окажется ниже климатической нормы на 17 градусов.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о морозе в столичном регионе. Спасатели не исключили возможность аварий на объектах жизнеобеспечения города. Также, по данным МЧС, на аварийно-опасных участках дорог может увеличиться число ДТП.

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