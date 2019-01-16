Московские морозы окрепнут

К концу рабочей недели морозы в столичном регионе усилятся. В Москве похолодает до минус 25 градусов, а по области — до минус 28. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра.

В ночь на 25 января в районе Новгородской области сформируется атмосферный вихрь высокого давления, который в дневные часы пройдет над Москвой. «В области антициклона ожидается практически ясное небо, а в ночные часы сильное выхолаживание подстилающей поверхности. Охарактеризовать такую погоду можно словами известного русского писателя: Мороз и солнце, день чудесный… — прокомментировали синоптики.

В четверг и пятницу, 24 и 25 января, ожидается переменная облачность, без осадков, небольшой снег возможен только к вечеру пятницы. В ближайшие два дня ночные температуры могут достигать минус 25-28 градусов, днем в Москве будет минус 11-13 градусов, по области — минус 10-15.

В ночь на 23 января температура воздуха на московской метеостанции на ВДНХ опустилась до отметки минус 18,7 градуса. Это стало самым низким показателем с начала зимы.