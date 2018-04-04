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Московские музыканты захватят метро

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Количество площадок для выступления музыкантов в московском метро и МЦК увеличится до 32. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, передает агентство «Москва».

«По итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получат аккредитацию на выступление в рамках проекта „Музыка в метро“. Уже в середине апреля новые участники выступят перед пассажирами, а количество площадок проекта увеличится на 14 и составит 32 официальных места для выступления в Московском метрополитене», — говорится в сообщении.

Музыканты проходили отбор в центре профориентации Московского метрополитена с 12 по 16 марта. Конкурсантов оценивали по нескольким параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление. В состав экспертного жюри вошли артисты, директора фестивалей и радиостанций и участники проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение проекта.

«С каждым годом все больше исполнителей желают выступать в метро. (...) Мы расширяем проект и выходим на качественно новый уровень. В этом году выбрано большее количество участников, чем предполагалось ранее — вместо 200 солистов и групп аккредитацию получили 220 участников», — сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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