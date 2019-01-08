Московские новогодние гулянья приравняли к ЧМ-2018

Новогодние гулянья в Москве по масштабу можно сравнить с чемпионатом мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает агентство «Москва».

Как отметил градоначальник, за время проведения ЧМ с 14 июня по 15 июля Москву посетило порядка 4,5 миллиона человек. «Сейчас фактически за неделю приехало около 5 миллионов человек», — уточнил Собянин.

Он также напомнил, что в дни праздников все коммунальные и инфраструктурные службы столицы работали в усиленном режиме. Всего в работе было задействовано около 200 тысяч работников метрополитена, наземного городского транспорта, такси, железнодорожного транспорта, коммунальных служб и правоохранительных органов, уточнил мэр.

Ранее в январе Собянин сообщил, что в новогодних гуляньях в Москве с 31 декабря по 7 января приняли участие 10,6 миллиона человек. По его словам, больше всего людей было в центре города, в парках и на Тверской улице, которая на несколько дней стала пешеходной.