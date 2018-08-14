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Московские парки избавят от камер и заборов

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В Москве необходимо убрать все камеры, кроме тех, что установлены на режимных объектах. С таким заявлением выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает ТАСС.

«На территории Москвы желательно избавиться от видеокамер и заборов. В особенности это касается парков и жилых комплексов. Столичная инфраструктура должна быть максимально открытой и дружелюбной», — сказал он.

В качестве примера Кузнецов привел «Зарядье». По его словам, при строительстве парка было принято решение не ограждать территории заборами.

Однако камеры на территории есть. В начала августа Кузнецов рассказывал, что в парке участились случаи, когда камеры наблюдения застают посетителей за занятиями любовью. По его мнению, это свидетельствует о том, что москвичи чувствуют себя в городе комфортно и безопасно.

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