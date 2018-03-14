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Московские полицейские догнали трамвай

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Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном разбое в районе Перово. С места преступления подозреваемый пытался сбежать на трамвае. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва».

«Задержан мужчина с пистолетом, подозреваемый в разбойном нападении на гражданина», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что мужчина, которого подозревают в совершении разбойного нападения на улице Новогиреевская, попытался скрыться на трамвае на востоке Москвы. Сотрудники полиции пустились за ним в погоню.

15 марта трамвай, следовавший по маршруту № 50, сошел с рельсов на востоке Москвы. Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома 19. В результате трамвайное движение в обоих направлениях было временно остановлено. В общей сложности в районе ДТП скопилось около 20 трамваев.

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