Московские полицейские догнали трамвай

Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном разбое в районе Перово. С места преступления подозреваемый пытался сбежать на трамвае. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва».

«Задержан мужчина с пистолетом, подозреваемый в разбойном нападении на гражданина», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что мужчина, которого подозревают в совершении разбойного нападения на улице Новогиреевская, попытался скрыться на трамвае на востоке Москвы. Сотрудники полиции пустились за ним в погоню.

15 марта трамвай, следовавший по маршруту № 50, сошел с рельсов на востоке Москвы. Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома 19. В результате трамвайное движение в обоих направлениях было временно остановлено. В общей сложности в районе ДТП скопилось около 20 трамваев.