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Московские полицейские вызволили котенка из машины ГИБДД

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Сотрудники ГИБДД спасли котенка в центре столицы. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как рассказали в пресс-службе, в районе улицы Новый Арбат полицейские заметили котенка, который спрятался под одной из стоявших в пробке машин. Однако когда они направились к машине, чтобы забрать животное, котенок выбежал, пересек дорогу и забрался под служебный автомобиль ГИБДД.

Оказалось, что животное спряталось в моторном отсеке. Достать его оттуда удалось только после того, как полицейские сняли с машины переднюю фару. В итоге спасенного котенка забрала себе молодая пара, под чьим автомобилем он изначально спрятался.

В июле сотрудники патруля Центра организации дорожного движения спасли кота, который застрял в ограждении на Третьем транспортном кольце). После этого представители центра перевезли животное в безопасное место и связались с его владельцами.

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