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Московские пробки достигли десяти баллов

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Накануне праздничных выходных в столице наблюдаются серьезные затруднения на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты» в четверг, 7 марта.

По состоянию на 16:00, заторы на московских дорогах достигли 10-балльных значений. Пробки наблюдаются на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных, а также на Бульварном кольце в районе Чистых прудов и на Садовом кольце в обоих направлениях.

Кроме того, движение затруднено практически на всем протяжении Третьего транспортного кольца и на востоке и северо-западе МКАД.

Согласно предварительному прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится после 21:00.

Ранее стало известно, что пробки на московских дорогах достигли девяти баллов из десяти возможных.

Как сообщали специалисты Центра организации дорожного движения, в связи с коротким рабочим днем вечерний час пик в столице сместился. Жителям столицы советуют пересесть на общественный транспорт для поездок по городу, а личное авто использовать только после 20:00.

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