Московские рестораны сберегут деньги болельщиков

Столичные рестораны не станут поднимать цены на время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила руководитель пресс-службы Федерации рестораторов и отельеров России Нина Макогон. Ее слова привоит РИАМО.

Как отметила Макогон, такое решение обусловлено желанием избежать оттока посетителей. «Покупательная способность населения сейчас невысокая, и, чтобы сохранить текущих клиентов, рестораторы приняли решение сохранить средний чек, который изначально у них был», — пояснила она.

В марте стало известно, что во время ЧМ-2018 в привокзальных кафе и торговых точках запретят продавать пиво и другой алкоголь. Кроме того, сообщалось, что изменится режим работы и дислокация некоторых торговых точек на вокзалах. В частности, павильоны, которые находятся на основных маршрутах прохода пассажиров, на время соревнований переместят или закроют, чтобы не создавать скученности.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования примет стадион «Лужники», где запланированы основные игры, и «Открытие Арена». Кроме того, в Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо российской, в Подмосковье планируют разместить команды Португалии, Аргентины, Франции, Мексики, Ирана, Туниса, Перу и Бельгии.