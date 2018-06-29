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Московские школьники оказались одними из самых умных в мире

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Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Аналитики консалтинговой группы Bain & Company оценили развитие образования столицы с 2010 по 2017 год в сравнении с 20 мегаполисами мира. Эксперты проанализировали три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование и развитие информационной инфраструктуры.

Москва вошла в число лидеров по трем ключевым параметрам блока «Знания»: среднему уровню знаний, плотности результатов и достижениям сильнейших учащихся. По среднему уровню математической грамотности столица заняла шестое место в мире. Согласно данным аналитиков, 42 процента столичных школьников посещают спортивные кружки и секции, 30 процентов — в сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.

Помимо Москвы в группу лидеров вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.

В июле московский школьник Руслан Салимгареев набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ на высший балл — обязательные русский язык и математику, а также биологию и химию. В МГУ имени Ломоносова выразили надежду, что школьник поступит к ним.

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