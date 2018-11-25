Московские сугробы пошли на рекорд

Количество выпавших в российской столице осадков возвращается к максимальным показателям текущей зимы. Об этом в четверг, 3 января, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

На данный момент высота снежного покрова в городе составляет 28 сантиметров, что всего на сантиметр меньше максимального значения, зафиксированного с начала сезона. «За среду в Москве на метеостанции ВДНХ выпало шесть миллиметров осадков, а минувшая ночь принесла еще два миллиметра. Таким образом, в январской копилке осадков уже восемь миллиметров, или около 15 процентов от месячной нормы, которая составляет 52 миллиметра», — пояснили синоптики.

По предварительному прогнозу специалистов, в ближайшие сутки в городе выпадет еще около 3-5 миллиметров осадков. Также уточняется, что «снежным лидером» в Подмосковье можно назвать город Серпухов, где высота покрова составляет 38 сантиметров.

21 декабря научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что высота сугробов в Москве к началу 2019 года достигнет 30 сантиметров.