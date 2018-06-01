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Московские трамваи избавят от турникетов

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С 16 июня из всех московских трамваев уберут турникеты. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8 процентов», — написал градоначальник.

Как пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, благодаря отсутствию турникетов пассажиры могут экономить от пяти до 20 минут в пути. При этом на бестурникетных маршрутах действует усиленный контроль, отметили там.

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, всего бестурникетный режим начнет действовать на 47 городских маршрутах. «Кроме того, мы продолжаем работу по обособлению путей от проезжей части, настройке светофоров и запуску тактового движения на линиях. Все это позволяет трамваю становиться одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по Москве. Сейчас этим видом транспорта пользуются свыше 800 тысяч горожан ежедневно», — добавил он.

В мае стало известно, что на столичных трамвайных путях уложат виброизоляционные маты. Они появятся на трех километрах трамвайных путей Новоспасского моста и Большой Калитниковской улицы. В будущем их планируется установить и на других участках, которые расположены к жилым домам слишком близко.

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