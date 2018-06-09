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Московские трамваи стали бестурникетными

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Турникеты убрали во всех столичных трамваях с 16 июня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Благодаря бестурникетной системе оплаты пассажиры могут заходить в любые двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне.

«Посадка в транспорт без турникетов более быстрая и удобная. Благодаря такому режиму работы пассажиры экономят от пяти до 20 минут в пути. Такой режим оплаты проезда сделал трамваи более популярными у москвичей и гостей столицы — после снятия турникетов пассажиропоток увеличился на восемь процентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее турникеты убрали на 31 трамвайном маршруте. Кроме того, такая система оплаты действует на 80 самых популярных автобусных маршрутах.

В мае стало известно, что нарушений правил оплаты проезда на наземном транспорте Москвы стало на десять процентов меньше, чем в прошлом году. Ежедневно на наземном транспорте Москвы работают около 250 контролеров. Упор делается на бестурникетный транспорт, особенно в часы пик.

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