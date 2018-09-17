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Московские вымогатели решили нажиться на любви к животным

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Вымогатели похитили кошку у жительницы столицы и попытались выманить у нее деньги в обмен на возвращение питомца. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 20 сентября в полицию обратилась 23-летняя студентка одного из московских вузов, проживающая на улице Свободы. «Девушка сообщила, что у нее пропала кошка по кличке Маня, а вскоре с незнакомого номера ей пришло SMS-сообщение с требованием перевести 25 тысяч рублей за возврат питомца», — рассказал источник, отметив, что выполнять требования злоумышленников потерпевшая отказалась.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что вымогатели больше не выходили на связь, а кошку владелице пока так и не вернули.

В начале августа москвичка украла штатного сотрудника «Булгаковского дома» кота Бегемота. Свой поступок она объяснила тем, что работники музея якобы не ухаживали за Бегемотом должным образом.

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