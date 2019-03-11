Московский блогер нарядился полицейским и поплатился

В Москве к административной ответственности привлекли нарушителя, который незаконно носил форму сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД.

«23-летний мужчина, находясь в парке на Крымском Валу, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Мужчина признался, что снимал видеоролики, чтобы затем размещать их в социальных сетях.

Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». По закону за это полагается штраф от 1000 до 1500 рублей, форму конфискуют.

Дело направлено в суд.

По информации РЕН ТВ, нарушитель — блогер, а для его задержания пришлось вызывать наряд полиции. Также телеканал утверждает, что с полицейскими он вел себя «слишком раскрепощенно и вызывающе, будто как у себя дома».