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Московский каршеринг оказался выгоднее личного автомобиля

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Компания-автоконсьерж Alfred сравнила годовую стоимость владения разными классами легковых автомобилей, а также регулярного пользования такси и каршерингом. О результатах исследования рассказал TJ.

Аналитики учли такие факторы, как потеря стоимости автомобиля из-за пробега, налоги и сборы, расходы на топливо, обслуживание и страховку, а также выплаты по трехлетнему кредиту. В результате самым дешевым вариантом стал автомобиль экономкласса с пробегом от 4 до 6 лет. За год потратить на него придется около 347 тысяч рублей.

Однако эксплуатация новой машины экономкласса — 420 тысяч рублей — обойдется уже на четыре процента дороже, чем пользование каршерингом соответствующей категории — 403 тысячи рублей. В категориях «Комфорт» (576 тысяч рублей) и «Бизнес» (806 тысяч рублей) каршеринг и вовсе оказывается более выгодным вариантом, чем машины со сроком эксплуатации до шести лет (от 720 тысяч рублей).

Авторы исследования напомнили, что наиболее выгодным и удобным способом передвижения является комбинация из общественного транспорта, такси, каршеринга и собственного автомобиля.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество личных автомобилей в столице выросло на один миллион за последние несколько лет. По словам мэра, с такими темпами развития личного транспорта столица давно должна была встать в пробках и «никуда не двигаться».

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