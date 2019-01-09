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Московский контролер обезвредила вооруженного «зайца»

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В московском метро контролер не пропустила мужчину, который пытался пройти без билета и угрожал ей пистолетом. Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения, запись опубликована в Telegram-канале «Следак шепнул».

На записи видно, как контролер толкает молодого человека к стене, где его задерживают стражи порядка. После непродолжительной борьбы пистолет из рук мужчины удается выбить. На какой именно станции это произошло, не уточняется.

В наземном столичном транспорте усилился контроль за безбилетниками. Как рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов, с начала года контролеры уже оштрафовали более 12 тысяч пассажиров за безбилетный проезд, это на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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