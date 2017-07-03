Московский национальный инвестиционный банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского национального инвестиционного банка (КБ «МНИБ»). Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте регулятора.

«ООО КБ „МНИБ“ не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Помимо этого, руководство банка проводило высокорискованную кредитную политику, вкладывая средства в низкокачественные активы.

КБ «МНИБ» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июня 2017 года занимал 515-е место в банковской системе России.