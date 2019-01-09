Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московский школьник поспорил и ударил полицейского

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Столичная полиция задержала подростка, который напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 18 февраля, ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в минувшие выходные на Манежной площади в центре города. Неизвестный нанес офицеру полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, сильный удар в область спины и попытался скрыться, однако его поймали коллеги пострадавшего.

Также по подозрению в причастности к происшествия были задержаны два других молодых человека. Было установлено, что все они являются учениками школы № 629.

«Как выяснилось, один из школьников проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского», — пояснил источник, добавив, что в итоге проигравший 11-классник сделал все по договоренности с другими подростками.

Отмечается, что в результате инцидента в отношении родителей всех задержанных составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего»). Также проводится проверка по факту применения насилия к полицейскому.

Читайте также
Самое читаемое
«Благодаря историям здания становятся живыми»
Столичная художница делает платки с Москвой своего детства
15 февраля
«Они недавно встали с кровати. И от этого прекрасны»
Москвичка каждое утро рисует портреты пассажиров городского транспорта
11 февраля
«Сидим, весну ждем, а тут»
Очевидцы — о снегопаде в Москве
13 февраля
«Дрон Facebook, робот-тюлень и крионика»
Британский взгляд на техногенное будущее больших городов
13 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter