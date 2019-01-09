Московский школьник поспорил и ударил полицейского

Столичная полиция задержала подростка, который напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 18 февраля, ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в минувшие выходные на Манежной площади в центре города. Неизвестный нанес офицеру полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, сильный удар в область спины и попытался скрыться, однако его поймали коллеги пострадавшего.

Также по подозрению в причастности к происшествия были задержаны два других молодых человека. Было установлено, что все они являются учениками школы № 629.

«Как выяснилось, один из школьников проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского», — пояснил источник, добавив, что в итоге проигравший 11-классник сделал все по договоренности с другими подростками.

Отмечается, что в результате инцидента в отношении родителей всех задержанных составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего»). Также проводится проверка по факту применения насилия к полицейскому.