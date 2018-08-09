Московский СИЗО вновь раскрыл двери

Седьмой следственный изолятор (СИЗО) в Москве вновь стал принимать заключенных на фоне серьезного переполнения столичных СИЗО. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Ранее действующий старый режимный корпус, в котором был произведен ремонт, уже начал принимать первых арестованных , — сказал собеседник агентства. К концу этого года в СИЗО-7 в Капотне планируется содержать до 500 арестованных.

В столичных СИЗО на начало года при лимите в 8,6 тысячи мест содержалось более 10 тысяч заключенных под стражу, то есть почти на 20 процентов выше лимита. В 2020 году после ввода в эксплуатацию всех строящихся зданий СИЗО-7 в нем можно будет разместить более 900 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.