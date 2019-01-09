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Московский снегопад вошел в историю

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Прошедший накануне снегопад стал сильнейшим в столице за текущую зиму. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«13 февраля 2019 года в Москве войдет в историю по количеству выпавшего снега», — говорится в материале. По данным специалистов, в период с 3:00 до 19:00 на город выпало максимальное количество осадков.

Отмечается, что средний прирост высоты снежного покрова по столице составил 12 сантиметров, что стало суточным рекордом нынешней зимы.

Ранее 13 февраля стало известно о том, что снегопад в Москве стал рекордным для 13 февраля за всю историю метеонаблюдений. По данным метеорологов, выпало порядка 11 миллиметров осадков, при этом прежний рекорд отмечался в 2007 году с 10,1 миллиметра.

Кроме того, было установлено, что за сутки выпала пятидневная норма осадков. Специалисты предупредили о том, что сильный снег будет идти еще несколько часов, и предположили, что в итоге может выпасть до трети месячной нормы, которая в феврале составляет 36 миллиметров.

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