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Московский транспорт и умные светофоры снова похвалили

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Система общественного транспорта Москвы входит в тройку лучших в мире. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает агентство «Москва».

«Московский государственный университет начал проводить очень серьезную аналитическую работу по аккумуляции всех знаний в области транспорта и, обобщив все эти данные Москвы и других мегаполисов мира, они говорят, что наш общественный транспорт находится в тройке лучших систем мира. Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают», — сказал он и отметил, что хорошие показатели достигнуты как в области развития сети, так и в скорости и комфортности.

Мэр добавил, что в столице есть интеллектуальная транспортная система, на которую работают тысячи датчиков и видеокамер, установленных по всем дорогам. Благодаря ей число дорожно-транспортных происшествий в городе сократилось, а движение разных видов транспорта синхронизировалось.

«Умные светофоры реагируют на движение, подстраиваются под них, чтобы выбрать оптимальный режим. <...> За счет оптимизации движения мы получаем до 15 процентов эффекта улучшения движения», — отметил он.

Единую систему контроля за общественным транспортом в Москве запустили в июле 2017 года. Благодаря ей дежурные ЦОДД могут следить за ситуацией на дорогах с помощью камер телеобзора и за обстановкой на МЦК и в метро.

Москва регулярно получает награды за организацию движения в городе. Так, в прошлом году столица стала обладателем самой престижной мировой транспортной премии Global Public Transport Awards 2017. Эксперты Международного союза общественного транспорта (UITP) признали комплексную стратегию развития Москвы и результаты развития общественного транспорта лучшими в мире.

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