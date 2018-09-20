Московский транспорт подготовят к холодам

В городском общественном транспорте завершается подготовка к зиме. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Для поддержания комфортной температуры в метро подготовили более 800 воздушно-тепловых завес и проверили обогрев ступеней. Помимо этого, в подземке отремонтировали фасады вестибюлей, переходы, лестницы, водосточные трубы, двери и площадки перед входами. Также отремонтировали грязеприемники — металлические решетки на полу, в которые собирается талый снег и дождевая вода.

Кроме того, в вестибюлях станций установят более 3,8 тысячи вторых дверей, которые помогают сохранить тепло. Весной и летом их убирают, чтобы станции проветривались.

Наземный транспорт и спецтехника Мосгортранса проходят техосмотр. Там проверяют системы отопления, уплотнители дверей, форточки и люки. На контактных сетях троллейбусов и трамвайных путях проверяют системы электрического обогрева стрелочных переводов, очищают водоотводные сооружения путей от мусора, заготавливают противогололедные материалы. Также водители наземного транспорта пройдут инструктаж по работе в сложных погодных условиях.

На столичных вокзалах устанавливают воздушно-тепловые завесы, приводят в порядок все платформы и привокзальные площади. Централизованное отопление залов включат в начале октября.

25 сентября в Москве начался отопительный сезон. По нормативам для включения отопления в многоквартирных домах нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее плюс восьми градусов в течение пяти дней.