Московский водитель нашел замену «дворникам» и попал на видео

В сети появился ролик, на котором лобовое стекло движущегося автомобиля очищает пассажир. Видеозапись опубликована в воскресенье, 23 декабря, в Telegram-канале «Московские новости».
На кадрах видно, как пассажир практически полностью высунулся из бокового окна машины и вытирает тряпкой лобовое стекло. «Ручные дворники всегда надежнее, чем все эти ваши технологии», — говорится в подписи к видео.
Судя по дорожным указателям, ролик снят на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Ярославское шоссе.
22 декабря в сети появилось видео, на котором были запечатлены два горящих на МКАД автомобиля. На записи заметны очертания транспортных средств, охваченных огнем. «Очевидцы сообщают, что водитель
Газели не справился с управлением, его развернуло и в него врезалось такси», — говорится в подписи к видео. Последствия инцидента не уточняются.