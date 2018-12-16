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Московский водитель нашел замену «дворникам» и попал на видео

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В сети появился ролик, на котором лобовое стекло движущегося автомобиля очищает пассажир. Видеозапись опубликована в воскресенье, 23 декабря, в Telegram-канале «Московские новости».

На кадрах видно, как пассажир практически полностью высунулся из бокового окна машины и вытирает тряпкой лобовое стекло. «Ручные дворники всегда надежнее, чем все эти ваши технологии», — говорится в подписи к видео.

Судя по дорожным указателям, ролик снят на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Ярославское шоссе.

22 декабря в сети появилось видео, на котором были запечатлены два горящих на МКАД автомобиля. На записи заметны очертания транспортных средств, охваченных огнем. «Очевидцы сообщают, что водитель Газели не справился с управлением, его развернуло и в него врезалось такси», — говорится в подписи к видео. Последствия инцидента не уточняются.

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