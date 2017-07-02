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Московский водитель перекрыл дорогу скорой и попал на видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлен водитель, отказавшийся пропускать автомобиль скорой помощи. Ролик был опубликован в четверг, 13 декабря, в Telegram-канале «Московские новости».

На кадрах видно, как автомобиль остается в полосе, не реагируя на включенную сирену и просьбы освободить дорогу. Отмечается, что в кабине скорой находился тяжело больной пациент. Последствия инцидента неизвестны.

12 декабря была опубликована видеозапись, на которой неизвестный использовал автомобиль скорой помощи в качестве такси. Кто запечатлен на записи и где именно был снят ролик, не уточняется.

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