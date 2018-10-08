Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московский зоолог раскусил бесполого жителя британского посольства

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев помог определить пол черепахи, живущей в британском посольстве. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы проконсультировались с главным герпетологом Московского зоопарка и выяснили, что красноухая черепаха, которая уже почти 15 лет живет в посольстве Великобритании — девочка!» — говорится в сообщении.

Из-за трудностей с определением пола черепахи все это время она была безымянная. Посольство попросило предлагать пользователям свои варианты имени для животного в комментариях под записью, а также голосовать за понравившиеся.

Красноухая или желтобрюхая черепаха — вид черепах из семейства американских пресноводных черепах. Свое название получили из-за двух удлиненных ярко-красных пятен рядом с глазами. Это пятно может быть оранжевым, ярко-желтым и желтым.

Читайте также
Самое читаемое
«Если уж и делать революцию, то она должна быть городской»
Его называют самым радикальным урбанистом. Вот его манифест
8 октября
«Я слышал, что у меня проблемы с психикой»
Фотограф заставил десятки тысяч людей смотреть на углы
9 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter