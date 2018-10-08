Московский зоолог раскусил бесполого жителя британского посольства

Герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев помог определить пол черепахи, живущей в британском посольстве. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы проконсультировались с главным герпетологом Московского зоопарка и выяснили, что красноухая черепаха, которая уже почти 15 лет живет в посольстве Великобритании — девочка!» — говорится в сообщении.

Из-за трудностей с определением пола черепахи все это время она была безымянная. Посольство попросило предлагать пользователям свои варианты имени для животного в комментариях под записью, а также голосовать за понравившиеся.

Красноухая или желтобрюхая черепаха — вид черепах из семейства американских пресноводных черепах. Свое название получили из-за двух удлиненных ярко-красных пятен рядом с глазами. Это пятно может быть оранжевым, ярко-желтым и желтым.