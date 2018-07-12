Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московских автомобилистов попросили быть осторожнее

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Главное контрольное управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает агентство «Москва».

«В данный момент на Москву обрушился ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ „АМПП“ рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом», — сообщили в пресс-службе.

Водителей попросили оставлять личные автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, связанных с плохой видимостью. Кроме того, автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями.

«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили в АМПП.

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 19 июля из-за грозы, дождя и сильного ветра. К выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.

Читайте также
Самое читаемое
«Мне тогда совсем не понравились семь сталинских высоток»
Профессор Йеля о московской архитектуре и общественных пространствах
18 июля
«Границы города начали размываться»
Профессор Массачусетского технологического института - о будущем Москвы
17 июля
«Город, которого уже нет»
Москва 1960-х на фотографиях Владимира Степанова
13 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter