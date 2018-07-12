Московских автомобилистов попросили быть осторожнее

Главное контрольное управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает агентство «Москва».

«В данный момент на Москву обрушился ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ „АМПП“ рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом», — сообщили в пресс-службе.

Водителей попросили оставлять личные автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, связанных с плохой видимостью. Кроме того, автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями.

«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили в АМПП.

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 19 июля из-за грозы, дождя и сильного ветра. К выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.