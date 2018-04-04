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Московских кассиров в метро обучат вежливости

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Все кассиры московского метро пройдут специальное обучение перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».

«На данный момент 45 процентов кассиров метрополитена прошли обучение новому стандарту сервисного обслуживания — это более 1,5 тысяч человек», — пояснил он.

Как рассказал Ликсутов, стандарт был разработан в конце 2017 года для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы. Он включает в себя правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Большое внимание уделяется работе с конфликтными ситуациями.

«Основы этики сервисного обслуживания, которые преподают на занятиях, базируются на потребностях пассажиров: скорость и высокое качество предоставляемого сервиса, помощь при возникновении вопросов», — отметил чиновник.

По его словам, в первую очередь кассирам рекомендуется не допускать конфликтные ситуации, но если они все же происходят, решать их максимально корректно.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».

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