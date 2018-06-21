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Московских ластоногих побалуют отдельным бассейном

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В Московском зоопарке построят новый павильон «Ластоногие». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В новом павильоне разместится комплекс из шести бассейнов от 3,5 до семи метров с эффектом искусственной волны. В них будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также планируется выделить место для белух. Оптимальная для животных температура воды будет поддерживаться в комплексе круглый год. Помещения для сотрудников, которые будут ухаживать за животными, а также технические помещения с инвентарем устроят внутри искусственной скалы.

Сооружение площадью 5,4 тысячи квадратных метров возведут на старой территории рядом с павильоном «Слоновник». Его строительство планируется начать до конца года. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, подобных вольерных комплексов нет ни в одном зоопарке постсоветского пространства.

В июне сообщалось, что белые медведи в Московском зоопарке спасаются от жары с помощью искусственных сугробов, которые делает специальная снегообразующая установка. Кроме того, в вольерах многих обитателей зоосада есть бассейны, где они могут охладиться и поплавать.

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