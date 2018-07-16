Московских младенцев осыпали комбинезонами

Более 40 тысяч новорожденных в Москве за полгода получили подарочные наборы с предметами первой необходимости. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В приданом для малыша — 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности. Стараемся максимально помочь мамочкам в первые дни жизни малышей», — написал он.

С января 2018 года все роженицы в столице получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорожденными.