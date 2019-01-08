Московских преступников распугают

На уличных камерах Москвы будет внедрена система распознавания лиц, которая поможет правоохранительным органам бороться с преступностью. Об этом в пятницу, 11 января, на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр города Сергей Собянин.

По мнению градоначальника, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире: подобная технология с целью поиска правонарушителей уже была введена в метро. «Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — говорится в публикации.

Записи с видеокамер используются в ходе расследования 70 процентов правонарушений, отметил Собянин. Полученные с устройств материалы помогают следить за безопасностью на улицах города, в транспорте, госучреждениях и на автомобильных дорогах.

По последним данным, городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, а также на объектах торговли и строительства и в помещениях органов исполнительной власти.

В мае 2018 года сообщалось, что технология распознавания лиц помогла задержать 42 преступника в московском метро. Они получили сроки и были отправлены в места лишения свободы.