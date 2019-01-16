Московских противников уличных реагентов успокоили

Власти столицы продолжат использование противогололедных реагентов, так как не нашли подтверждения информации об их опасности для здоровья. Об этом в среду, 23 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

По ее словам, существуют аргументированные основания для применения химикатов. «Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний — статистика этого не показывает», — подчеркнула Попова.

Для уборки московских улиц применяются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль), уточнили в агентстве.

В октябре прошлого года сообщалось, что власти Москвы потратят на закупку реагентов более шести миллиардов рублей. Согласно проекту, 5,5 миллиарда уйдут на закупку реагентов для автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети, а еще 930,6 миллиона рублей — на противогололедную обработку для дворовых территорий.

Зимой 2018-го заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков аргументировал использование реагентов. По его словам, обработка улиц с применением «химии» необходима, чтобы избежать образования гололеда и, как следствие, «травм на тротуарах и ДТП на дорогах».