Московских рестораторов попросили закрыть летние кафе

Департамент торговли и услуг Москвы призвал рестораторов остановить работу летних веранд из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает агентство «Москва».

«В связи с предупреждением МЧС России о том, что в столице 15 августа ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим руководителей предприятий общественного питания принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве попросили укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты.

По прогнозам, 15 августа в Москве ожидается гроза, град и шквалистый ветер. В МЧС рекомендовали во время непогоды укрыться в капитальных строениях. Находясь на улице, нужно обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не прятаться под деревьями.