Московских школьников оставят без алкоголя

Активисты федерального проекта «Трезвая Россия» проверят столичные магазины на продажу алкоголя школьникам в первый день учебного года, 3 сентября. Об этом сообщил руководитель проекта, член Общественной палаты России Султан Хамзаев, передает агентство «Москва».

«Мы 3 сентября проведем мониторинг по предпринимателям, насколько они качественно реагируют на вопрос, когда приходит к ним ребенок и пытается купить алкоголь. Будут „контрольные закупки“ такого рода по магазинам и по заведениям — барам, кафе», — пояснил он.

Помимо этого, активисты проконтролируют то, насколько соблюдается запрет на продажу алкоголя возле школ. По закону это запрещено на расстоянии до 300 метров от учебных заведений.

Кроме того, в московских школах в этот день пройдут «уроки трезвости» — «разъяснительная работа с точки зрения того, как защитить свое здоровье».

В мае, перед «последним звонком», «Трезвая Россия» собиралась провести в Парке Горького рейды по поиску спрятанного выпускниками алкоголя.