Московских школьников захотели приучить к театрам

Столичные власти предложили ввести посещение театров в школьную программу. Об этом сообщает The Village.

По словам заместителя мэра Леонида Печатникова, посещение театров и занятия театральным искусством станут образовательным стандартом, но принудительно заниматься этим никто не будет. «Никаких планов по посещению не существует, нет задачи заполнить залы, искусственно отправляя туда детей», — заключил Печатников.

Глава департамента культуры Александр Кибовский заявил, что при новом подходе 1,5 миллиона московских школьников смогут посещать театры и представления не менее раза в год. Благодаря специальной брони учащиеся смогут попасть даже на популярные спектакли.

Помимо этого, в столице появится проект «Театр в школу». В его рамках предполагаются выступления молодых артистов и театральные мастер-классы для школьников.