Московских соловьев поставят на учет

Экологическая акция по учету соловьев пройдет в столице с 14 мая по 30 июня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Пик соловьиного пения приходится на вторую половину мая и июнь. В это время самцы активно завоевывают внимание самок при помощи звонких раскатистых трелей», — пояснили в пресс-службе государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода».

Принять участие в акции может любой желающий. В отчете горожанам нужно указать дату, время и место наблюдений, название водоема поблизости, маршрут следования наблюдателя, примерное количество птиц, дополнительную информацию, а также контактные данные наблюдателя. Кроме того, можно записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты.

В «Мосприроде» отметили, что акция поможет подробнее изучить природное многообразие столицы и проследить, какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Все собранные данные занесут на интерактивную карту мест обитания птиц.

Контакты, по которым нужно направлять информацию о местонахождении соловьев, можно найти здесь. Кроме того, желающие могут разместить в своем Instagram видео с хештегом #Sing-solo.

В прошлом году в столице насчитали 216 соловьев. Это больше, чем в 2016 — тогда в Москве обнаружили всего 182 птицы. Наиболее излюбленными местами их обитания стали заросли кустарников и деревьев возле водоемов и оврагов, лесопарки, березовые рощи и яблоневые сады.