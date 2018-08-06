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Московских таксистов лишат шанса нажиться на туристах

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На время проведения крупных массовых мероприятий Москве возможно введение единого тарифа на поездку в такси. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает РИАМО.

«При таком роде мероприятий, на наш взгляд, необходимо учитывать и тарифную политику. Сегодня о ней говорят с разных трибун, (...), для сообщества такси и таксомоторного бизнеса [это] является важным намеком на то, что это регулирование назрело. Другие органы считают, что этого делать не нужно. Это стоит обсуждать и об этом говорить», — сказал он.

По мнению Пронина, регулирование тарифной политики можно осуществлять с помощью каких-либо ограничений, возможна и полная фиксация цен на поездки.

Он подчеркнул, что, несмотря на все меры контроля, случаи завышения тарифов происходили и во время чемпионата мира.

В июне москвич Дмитрий Лавриков подрался с таксистом, который хотел обмануть болельщиков из Мексики. Водитель потребовал от иностранцев заплатить за поездку от «Лужников» до Большой Серпуховской около 6,5 тысячи рублей.

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