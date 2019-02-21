Московских уток переведут на правильное питание

В Москве планируют установить специальные палатки, где горожане, желающие покормить уток, смогут купить для них качественный корм. Об этом в среду, 27 февраля, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает агентство «Москва».

По словам чиновника, это необходимо, так как зачастую живущие в городе водоплавающие птицы погибают из-за того, что их перекармливают. «Их зачастую кормят не тем, чем они должны питаться, и в очень больших количествах», — пояснил глава ведомства.

Палатки появятся на всех особо охраняемых природных территориях Москвы в 2019 году. Кроме того, специалисты установят стенды с рекомендациями о том, как правильно кормить птиц.

В январе на девяти водных объектах Москвы прошла перепись водоплавающих птиц. Присоединиться к орнитологам могли все желающие.