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Московских велосипедистов начнут воспитывать

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Власти Москвы разрабатывают нормативы для велосипедистов. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольгу Мальцеву.

«Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования», — сказала она. Мальцева добавила, что нынешние нормативы имеют «очень нерасширенный характер», который необходимо изменить.

В этом году сезон велопроката в столице откроется 25 апреля. В городе появится 430 станций проката с 4300 велосипедами

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